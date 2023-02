Lotte Kopecky maakt favorietenrol waar en wint Omloop na mooie solo

Het was de eerste wedstrijd van het wegseizoen voor de 27-jarige Kopecky, die op de erelijst de Nederlandse Annemiek van Vleuten opvolgt.

“Een kans op winst grijp ik met twee handen”, vertelde Kopecky vol overtuiging in de aanloop naar de Omloop. Wel, dat deed ze. Vanop de Vesten begon Kopecky aan haar zegetocht.

Kopecky was de hele koers bij de pinken. Op de Molenberg trok ze zich samen met de “groep der favorieten” los van het peloton. Samen met Van Vleuten, Vollering, Wiebes, Balsamo, Longo Borghini maakte ze het mooie weer.

De deur naar de finale werd geopend en dat wisten de vrouwen achterop in het peloton ook. In het bijzonder Arlenis Sierra, ploegmaat van wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Zij trok zich los uit het peloton en maakte vaart richting de Muur van Geraardsbergen, maar dat was buiten Kopecky gerekend.

Op de Vesten maakte Kopecky indruk met een splijtende versnelling. Niemand kon volgen en zo snelde ze naar Sierra toe. Met nog 12 kilometer te gaan, had ze al een voorsprong van 26 seconden verzameld. Die voorsprong werd alleen nog maar ruimer, maar met nog vijf kilometer te gaan, werd het nog even spannend. Movistar en Canyon sleurden aan de kop van het peloton. Daardoor had Kopecky nog maar 10 seconden over.

Toch hield onze landgenote stand en rondde ze een indrukwekkend kabinetstukje af. Lotte Kopecky wordt zo de eerste Belgische vrouw die de Omloop wint.

SD Worx maakte er nog een een-tweetje van. Haar ploeggenote Lorena Wiebes sprintte nog naar een tweede plek. Marta Bastianelli eindigde derde.