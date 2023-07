Lotte Kopecky loodst Lorena Wiebes naar zege in Lascaux en behoudt gele trui, Julie Van de Velde strandt op zucht van stunt

147 kilometer over golvende wegen naar Lascaux - u weet wel, de plaats van de beroemde grotschilderingen uit de prehistorie. De derde etappe in de Tour voor vrouwen eindigde met een vlakke finale en was dus weggelegd voor de sprinters.

Onderweg twee dames die voor animo zorgden. De Duitse Kathrin Hammmes reed in de eerste wedstrijdhelft alleen voor het peloton uit, in het tweede gedeelte wist Julie Van de Velde zich los te werken uit het pak op 60 kilometer van de streep.

De West-Vlaamse sprokkelde punten op de laatste hellingen van de dag en werkte zich zo in het bergklassement voorbij haar ploeggenote Yara Kastelijn. Van de Velde bleef in de finale bovendien het peloton onder druk zetten. Op 25 kilometer van de streep had onze landgenote nog altijd twee minuten voorsprong.

Het werd een dubbeltje op z’n kant omdat de sprintploegen maar heel laat de jacht inzetten. Van de Velde vocht ondertussen voor elke morzel grond, maar een sterke lead-out van Kopecky deed de West-Vlaamse de das om. Wiebes maakte het met een koud kunstje af.

Sneu voor Van de Velde, die zich maar de sprintploegen hadden de zaak onder controle. SD Worx en DSM-Firmenich brachten alles samen voor de aangekondigde massasprint.

Beeld Photo News