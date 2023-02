Lotte Kopecky haalt meteen goud en verlengt Europese titel in afvallingskoers

De 27-jarige Kopecky, de wereldkampioene én de Europese titelverdediger in de afvallingskoers, kwam geen moment in de problemen in de eerste helft van de wedstrijd. Na een neutralisatie omwille van een valpartij van twee rensters bleef de ‘leading lady’ van het Belgische wielrennen een uitstekende indruk geven en overleefde ze schijnbaar zonder veel moeite alle afvallingen.

De race draaide uiteindelijk uit op een sprint voor goud tussen de twee recentste Europese kampioenen in de afvallingskoers, Kopecky en de Franse Valentine Fortin. Die sprint begon Kopecky vanop de kop, waarna ze nog net standhield tot de streep. Zilver ging zo naar Fortin, brons naar de Nederlandse Maike van der Duin. De afvallingskoers was de eerste competitie voor Kopecky op dit EK. Later deze week komt ze ook nog in actie in het omnium (vrijdag) en in de ploegkoers (met Shari Bossuyt, zondag).

Kopecky was de laatste Belg die donderdagavond in actie kwam op het EK in Grenchen. Eerder op de avond werd Nicky Degrendele uitgeschakeld in de kwartfinales van het sprinttoernooi en finishte Robbe Ghys als vierde in de puntenkoers. Vrijdag moeten vier Belgen aan de bak op het EK: Kopecky in het omnium, Noah Vandenbranden en Thibaut Bernard in de individuele achtervolging, en Tuur Dens in de scratch.