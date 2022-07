Lorena Wiebes sprint naar geel in openingsrit Tour de France Femmes, Lotte Kopecky derde

De Tour de Frances Femmes startte vandaag met een korte etappe van 81,7 km in Parijs. In totaal werden er twaalf ronden afgewerkt. Het regende demarrages in de Franse hoofdstad, maar een massasprint was onvermijdelijk. Daarin rekende Lorena Wiebes af met de tegenstand. Op een groot verzet snelde ze naar winst én geel. Marianne Vos moest vrede nemen met de tweede plaats, Lotte Kopecky eindigde als derde.

🇳🇱 @lorenawiebes for the win!

Victoire de @lorenawiebes 🇳🇱 sur la plus belle avenue du monde !#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/4bM33Zjq9y — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) 24 juli 2022

De vrouwen rijden deze zomer - eindelijk - voor het eerst hun eigen Ronde van Frankrijk. Het moet de grootste en belangrijkste wielerwedstrijd voor vrouwen worden, de ‘Tour de France Femmes – avec Zwift’, de achtdaagse ronde die dit jaar na de mannenversie wordt verreden.

Dinsdag staat een vlakke etappe over 136,4 km van Meaux naar Provins op het programma. Volgende week zondag eindigt de Tour de France Femmes na acht ritten op La Super Planche des Belles Filles. Dan kennen we de eerste eindwinnares van deze nieuwe editie.

Later op de dag eindigt de Ronde van Frankrijk bij de mannen, met de slotrit over 115,6 kilometer richting de Champs-Élysées in Parijs.