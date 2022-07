Loon van VRT-vedetten gelekt: ‘Tom Waes is grootverdiener met 700.000 euro bruto’

700.000 euro bruto voor Tom Waes. Minstens 500.000 euro bruto voor Jeroen Meus, Ben Crabbé en Philippe Geubels. En 400.000 euro bruto voor de meest besproken transfer van het jaar, Niels Destadsbader. Die vijf namen komen uit het onderzoek dat Het Laatste Nieuws voerde naar de exclusiviteitscontracten bij de VRT. De bedragen, die in tegenstelling tot in Groot-Brittannië of Nederland niet openbaar gepubliceerd zijn, werden telkens door minstens twee bronnen — los van elkaar — bevestigd, stelt de krant.

Eerder in juni veroorzaakten twee lijntjes in het VRT-jaarverslag een storm aan kritiek. Uit dat rapport bleek dat elf gezichten tussen de 101.000 en 300.000 euro bruto per jaar verdienen, zes exclusiviteitsovereenkomsten hebben zelfs een waarde van meer dan 300.000 euro. Dat er bij die zes grootverdieners geen enkele vrouw zit, werd door Siska Schoeters ‘beschamend’ genoemd.

Dat kijkcijferkanon Tom Waes met 700.000 euro de grootverdiener zou zijn, hoeft niet te verbazen. Ter vergelijking: Gary Lineker, de presentator van de talkshow Match of the Day, staat bij de BBC op de eerste plek met ruim anderhalf miljoen euro.

Tegenover de exclusiviteitscontracten bij de VRT staan een resem voorwaarden: de garantie dat er op geen enkele manier medewerking wordt verleend aan de concurrentie, het opnemen van een ambassadeursrol en werken op zelfstandige basis. Exclusieve contracten gelden in principe voor drie tot maximaal vijf jaar.

Daarbovenop kunnen echter nog ‘variabelen’ komen. Zo krijgt iemand als Tom Waes bijvoorbeeld een volumedeal, waarmee hij kan rekenen op een minimumaantal programma’s of uren zendtijd. In het contract met Philippe Geubels zit dan weer een consultancy-opdracht vervat. Dat wil zeggen dat de zender op regelmatige basis kan rekenen op zijn intellectuele input.

Sommige BV’s, zoals Tom Waes en Ben Crabbé, hebben een exclusief contract bij een productiehuis. Hun vergoeding bestaat uit een samengesteld financieel pakket van de VRT en van het productiehuis waarvoor ze werken.

Als laatste probeert de VRT inkomsten te maximaliseren, bijvoorbeeld via de vennootschap 4Tops die alle merchandising van Dagelijkse kost op de markt brengt: kookboeken, potten en pannen, keukengerei, enzovoort. Een deel van die opbrengsten gaan naar de VRT, maar Jeroen Meus zelf heeft ook belangen in die vennootschap. Eerder kwam Karl Vannieuwkerke, wiens echtgenote de vennootschap achter Vive le Vélo beheert, daarvoor in opspraak.

Zwijgplicht

De VRT-top wenst de cijfers niet te bevestigen. “We kunnen of mogen geen informatie geven over de contracten die we met onze medewerkers hebben afgesloten. In die contracten staat een clausule dat beide partijen gebonden zijn aan zwijgplicht”, aldus de korte reactie aan Het Laatste Nieuws.

Die clausule staat regelrecht tegenover ‘openbaarheid van bestuur’, een regel voor elk overheidsbedrijf. Elke Vlaming mag weten wat er met zijn belastinggeld gebeurt. Vorige maand nog verklaarde mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) dat het “de afspraak was met de VRT om daar transparantie in te geven.” Toch heeft de VRT dus niet meegewerkt aan het dossier.

` `