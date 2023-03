Longkanker vastgesteld bij VRT-correspondent Björn Soenens: zeker tot begin juni niet meer op het scherm te zien

Bij een scanonderzoek werd een verdacht gezwel gevonden in de rechterlong van Björn Soenens. Dat meldt de VRT. De longkanker werd in een vroeg stadium ontdekt, klinkt het. “Snel ingrijpen met een operatie verhoogt volgens de artsen de kans op een totale genezing.”

Daarvoor komt Soenens tijdelijk terug naar België. Hij zal behandeld worden in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Er wordt gehoopt dat hij begin juni weer aan de slag zal kunnen gaan als correspondent. Soenens woont en werkt al sinds 2017 in de Verenigde Staten waar hij voor VRT verslag doet. Daarvoor was hij drie jaar hoofdredacteur van het tv-journaal.

“Wij wensen Björn alle sterkte bij zijn herstel en hopen hem snel terug als VS-correspondent op alle platformen van VRT NWS te zien en te horen”, klinkt het nog bij VRT.