Londen stopt half miljard euro in Franse bestrijding illegale migratie

Het is de eerste topontmoeting tussen de regeringsleiders van beide landen in vijf jaar en komt ruim twee weken voor het staatsbezoek van koning Charles III aan Frankrijk.

De Britten stoppen al sinds 2014 veel geld in de Franse inspanningen om illegale migratie tegen te gaan, maar het nieuwe akkoord behelst een aanzienlijke verhoging van de bedragen die Londen er voor uittrekt. Volgens officiële cijfers is er sinds 2014 door Britse regeringen ruim 262 miljoen euro aan besteed. In 2022 hebben de Franse grensbewakers ongeveer de helft van de vaartuigen waarmee illegalen het Kanaal wilden oversteken gestopt. Daarmee mislukte de overtocht van zo’n 28.000 illegalen, maar 38.000 anderen slaagden er wel in Engeland te bereiken volgens cijfers van de Britse overheid.

De twee sloegen zo meteen spijkers met koppen. De Fransen gaan ook meer uitgeven aan de grensbewaking. Britse en Franse politiemensen zullen ook samen naar landen gaan waar mensensmokkelaars actief zijn om migranten naar Engeland te loodsen. Sunak zei dat de Brits-Franse samenwerking nu ongekend groot is. Er is ook een “energiepartnerschap” gesloten vooral voor samenwerking met kernenergie. De twee hebben ook gezegd dat hun landen Oekraïense mariniers gaan opleiden.

Verzuurd

In het verleden vonden dergelijke Brits-Franse topontmoetingen vrijwel jaarlijks plaats, maar de relatie verzuurde onder het bewind van Boris Johnson. Sinds het aantreden van Sunak in oktober is de band tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk verbeterd.

De regering-Sunak heeft het terugdringen van illegale migratie tot een van zijn prioriteiten gemaakt en presenteerde afgelopen dinsdag een nieuwe wet die het mogelijk maakt illegale migranten uit te sluiten voor asiel.

Sunak is per trein naar Parijs gereisd en is in het Elyséepaleis van Macron verwelkomd. Sunak heeft de relatie tussen zijn land en Frankrijk “een essentiële relatie” genoemd. De twee relatief jonge leiders, Macron is 45 en Sunak 42, zijn beiden voormalige investeringsbankiers en Sunak noemt het Franse staatshoofd een vriend van hem. Macron zei in de middag op de gezamenlijke persconferentie dat hij blij is dat er “een nieuwe start wordt gemaakt” in de wederzijdse banden.