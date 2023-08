Londen breidt ultralage-emissiezone uit naar vrijwel hele stad: bijna 15 euro per dag voor vervuilende auto’s

De uitbreiding van de al bestaande ULEZ in Londen is bedoeld om de luchtvervuiling in de Britse hoofdstad tegen te gaan. Volgens het stadsbestuur zorgt deze nu nog jaarlijks voor duizenden nieuwe gevallen van kanker, longziektes, astma en dementie bij inwoners van Groot-Londen. Daarom wordt de ultralage-emissiezone die al in de meest centrale stadsdelen gold uitgebreid naar de hele stad. Het aantal inwoners in de zone stijgt daarmee van 4 naar 9 miljoen.

Burgemeester Sadiq Khan denkt dat negen op de tien auto’s geen last zullen krijgen van de uitgebreide maatregel. Voor de autogebruikers die er wel door worden getroffen, is 110 miljoen pond (zo’n 128 miljoen euro) vrijgemaakt. Hiermee kunnen inwoners met lage inkomens of beperkingen en kleine bedrijven worden gecompenseerd.

De rechter keurde de plannen vorige maand goed, nadat vijf lokale besturen, geleid door de Conservatieve Partij, bezwaren hadden ingediend. Ze vonden dat de burgemeester niet de juiste bureaucratische stappen had gevolgd en vonden het sowieso een slecht idee, maar de rechter gaf toch groen licht voor de plannen.