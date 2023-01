Lokale redder klopt wereldkampioen op legendarische surfwedstrijd, tijdens zijn pauze

De Eddie Aikau Big Wave Invitational, beter bekend als de Eddie, is een Hawaïaanse wedstrijd die alleen wordt georganiseerd wanneer de golven bij Waimea Bay consequent 9 meter of hoger zijn. Het was inmiddels al zeven jaar geleden dat de heilige graal van de surfcompetities nog eens plaatsvond.

De uiteindelijke winnaar werd niet tweevoudig wereldkampioen John John Florence, die eerder ook al eens de Eddie won, maar wel redder Luke Shepardson die tijdens zijn deelname regelmatig terug moest sprinten van en naar zijn wachtpost. Shepardson moest eerst toestemming vragen aan zijn leidinggevende om tijdens zijn shift te mogen meedoen aan de wedstrijd, vertelt hij bij onder meer The Guardian en The New York Times.

Luke Shepardson tijdens de Eddie. Beeld Photo News

“Ik zei tegen mezelf: ‘Ik doe mee omdat ik het kan winnen’”, aldus Shepardson. “Het was super eng, de golven waren enorm. Maar het was een droom die uitkwam om deel uit te maken van de Eddie. Ik kan het niet geloven - het is gek. Nu moet ik wel terug naar de toren om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is tot het einde van de dag.”

De 27-jarige redder scoorde 89,1 van de mogelijke 90 punten om de titel en prijzenpot van 10.000 dollar (ongeveer 9.180 euro) op te eisen. Na zijn overwinning werd hij op het strand feestelijk omhoog gehesen door voormalige winnaars en surflegendes, nog steeds gekleed in de kenmerkende roodgele redderskleding.

Eddie Aikau

De opmerkelijke zege van de redder doet denken aan de man naar wie het evenement is genoemd. De Eddie wordt namelijk georganiseerd ter ere van wijlen Eddie Aikau, net als Shepardson een Hawaïaanse surfer en badmeester.

Aikau redde meer dan 500 mensen tijdens zijn carrière, en ook zijn laatste daad was er een van dienstbaarheid. In 1978 maakte hij deel uit van een kanoreis die de oude Polynesische migratieroute tussen Hawaï en Tahiti nabootste. Het schip kapseisde echter en Aikau peddelde op zijn surfplank naar de kust om hulp te halen. De bemanning werd uiteindelijk gered, maar Aikau werd nooit meer gezien.