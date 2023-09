Lobby Afrikaanse Unie werpt eindelijk zijn vruchten af: permanent lid van de G20

De Indiase premier Narendra Modi, gastheer van de G20-top dit weekend, nodigde de voorzitter van de Afrikaanse Unie zaterdag officieel uit om plaats te nemen tussen de permanente lidstaten. De Afrikaanse Unie heeft 55 lidstaten en vertegenwoordigt 1,3 miljard mensen, ruim een zesde van de wereldbevolking. Tot nu toe was Zuid-Afrika het enige Afrikaanse lid van de G20.

In de G20 krijgen de Afrikaanse landen meer mogelijkheden om op te komen voor hun belangen in de wereld. De regering van Nigeria, het land met de grootste economie in Afrika, zei zaterdag blij te zijn met de toetreding en de club te gaan gebruiken om de aspiraties van het Afrikaanse continent te bevorderen.

Hervorming

Een breed gedeelde wens van Afrikaanse landen is hervorming van het mondiale financiële systeem. Veel Afrikaanse landen hebben moeite met het aflossen van leningen bij buitenlandse kredietverstrekkers en om de rente over hun schulden te betalen. Daardoor dreigt volgens analisten een ongekende schuldencrisis. De landen zijn ontevreden over leenprogramma’s van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, die landen vaak dwingen tot flinke bezuinigingen.

Het enige andere samenwerkingsverband in de G20 is de Europese Unie. Met de toetreding van de Afrikaanse Unie telt de G20 nu 21 leden.