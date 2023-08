Lizzo ontkent beschuldigingen van wangedrag: ‘Zijn zo ongelooflijk als ze klinken’

“De afgelopen dagen waren hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend. Mijn arbeidsethos, moraal en respect zijn in twijfel getrokken. Mijn karakter is bekritiseerd”, schrijft Lizzo donderdag op Instagram. “Meestal kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongelooflijk als ze klinken en te schandalig om er niet op te reageren. Deze op sensatie beluste verhalen komen van voormalige werknemers die al publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ongepast en onprofessioneel was.”

“Als artiest ben ik altijd erg gepassioneerd geweest door wat ik doe. Ik neem mijn muziek en mijn optredens erg serieus, want ik wil alleen met de beste kunst die mij en mijn fans vertegenwoordigt, naar buiten komen. Die passie gaat hand in hand met hard werk en hoge standaarden. Soms moet ik moeilijke beslissingen nemen, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand ongemakkelijk te doen voelen, of alsof ze niet gewaardeerd worden als lid van ons team.”

“Ik ben niet de slechterik die men van mij maakt. [...] Ik kan niet accepteren of toelaten dat mensen dat gebruiken om me neer te zetten als iemand die ik niet ben. Ik ben erg begaan met het respect dat alle vrouwen ter wereld verdienen. Ik weet hoe het voelt om dagelijks slachtoffer te worden van bodyshaming. Ik zou dan ook nooit iemand kritiek geven of een contract opzeggen omwille van iemands gewicht.”

“Ik voel me gekwetst, maar ik laat het goede werk dat ik in de wereld gedaan heb hierdoor niet overschaduwd worden. Ik wil iedereen bedanken die contact heeft opgenomen om me te steunen in deze moeilijke tijd.”

Seksuele intimidatie en bodyshaming

Lizzo wordt ervan beschuldigd samen met de aanvoerder van haar danscrew een onveilige omgeving te hebben gecreëerd, waarbij dansers onder meer seksueel geïntimideerd werden of aangesproken op hun gewicht. Een sfeer die “ingaat tegen alles waar zij voor staat”, zo leest de aanklacht die ingediend is bij de rechtbank van Los Angeles.

In de Amsterdamse stripclub Bananenbar zou Lizzo personeelsleden na een optreden uitgenodigd hebben om ‘de naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken’. Daarbij werd ook druk uitgeoefend op een vrouwelijke werknemer die weigerde mee te doen.