Live - Zo verliep de kroning van koning Charles III, 52 mensen opgepakt

Na de kroningsceremonie keren koning Charles en koningin Camilla terug naar Buckingham Palace in de zogenaamde Coronation Procession. Ze kruipen hiervoor in de iconische Gold State Coach, die een pak minder comfortabel is dan de Diamond Jubilee State Coach van zaterdagochtend.

De Coronation Procession is een stuk groter dan de King's Procession van Buckingham Palace naar Westminster Abbey vanochtend. Meer dan 4.000 militairen vanuit het hele Gemenebest zullen aan de optocht deelnemen, die naar verluidt zowat 33 minuten zal duren.

Charles en Camilla verplaatsten zich in de Gold State Coach, die gebouwd werd in 1762 en vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar door Londen reed. Queen Elizabeth zei daarover dat de koets er luxueus uitziet, maar "vreselijk en oncomfortabel" was om in te rijden. De koets wordt getrokken door acht paarden.

AFP - De Britse koning Charles en koningin Camilla reizen vanuit Westminster Abbey naar Buckingham Palace.

Prins William en prinses Kate volgen, samen met hun drie kinderen (George, Charlotte en Louis) in een rijtuig achter de Gold State Coach. Daarna volgen nog auto's met andere zogenaamde "working royals". Prins Harry en prins Andrew zullen daarbij niet aanwezig zijn.

Na aankomst in Buckingham Palace volgt nog een balkonmoment rond 15.30 uur Belgische tijd.