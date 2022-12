Liveblog WK voetbal

Live - WK Qatar. Frankrijk door naar kwartfinales na 3-1 overwinning op Polen

MBAPPE Kylian (FRA) vs CASH Matty (POL) FOOTBALL : France vs Pologne - 1/8e finale- coupe du Monde Qatar 2022 - 04/12/2022 © PanoramiC ! only BELGIUM ! Beeld Photo News

Het wereldkampioenschap voetbal, wellicht het meest controversiële sporttoernooi ooit, is in volle gang. De Rode Duivels worden het helaas al niet, maar wie wordt er dan wél wereldkampioen op het einde van de rit? De belangrijkste ontwikkelingen op en naast het veld kan u volgen in dit liveblog.