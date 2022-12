Live - WK Qatar. Canada Marokko 1-2: doelpunt En-Nesyri afgekeurd voor hinderlijk buitenspel

• Bellen met Hans Vandeweghe. Na de persconferentie van de Rode Duivels: ‘Misschien had Vertonghen geen zin in de zoveelste vraag over zijn mindere niveau’

• Achtergrond. Wat de Rode Duivels kunnen leren van ruziemakende topploegen in de WK-geschiedenis

• Nieuws. Qatar vliegt nepfans in om te zingen en juichen voor hun nationale ploeg, ontdekt The New York Times

• Speelschema. Volg alle wedstrijden, de uitslagen en de standen live op de voet