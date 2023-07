Live - Terreurproces. Zes van de tien schuldig aan terroristische moord, onder wie Abdeslam • Vrijspraak voor Ibrahim Farisi

Het openbaar ministerie heeft donderdag tijdens zijn requisitoir op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 gevraagd om Salah Abdeslam te veroordelen als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Volgens het OM heeft Abdeslam met kennis van zaken essentiële hulp geboden bij de aanslagen van Brussels Airport en Maalbeek.

Procureur Paule Somers vroeg ook om Abdeslam te veroordelen voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens haar is het bewezen dat Abdeslam zich bewust aansloot bij de groep van Brussel. Ze spreekt daarmee het argument van de verdediging tegen dat Abdeslam zich na de aanslagen van Parijs enkel maar verstopte in de safehouses om erna naar het buitenland te vluchten. Uit brieven aan de moeder, zus en verloofde bleek bovendien dat Abdeslam zijn plannen wilde afmaken, nadat zijn bomgordel in Parijs niet was afgegaan, stelde Somers.

Ook was de beschuldigde volgens het OM zeker op de hoogte van de plannen om een aanslag te plegen. Zelfs al wist hij niet in detail wat er ging gebeuren en wanneer, wist hij dat er een plan was om toe te slaan. Zo werd er volgens Mohamed Abrini in de Driesstraat openlijk gesproken over de plannen. "De verdediging van Abdeslam zegt dat hij zich terugtrok in zijn kamer, maar het appartement in de Driesstraat was erg klein, de matrassen lagen verdeeld over het appartement. Het is duidelijk dat hij geen eigen kamer had", aldus Somers. Volgens Osama Krayem hielp Abdeslam bovendien met het schoonmaken van kogels.

Op 15 maart, toen Abdeslam na de schietpartij in Vorst wegvluchtte, beschikte de cel al over heel wat materiaal om aanslagen te plegen, aldus Somers ook. Zo waren er zowel in de Driesstraat als in de Max Roosstraat wapens, ontstekers en een deegrol, gebruikt voor het platduwen van de TATP. Ook lag er in de Driesstraat kerstverlichting, die gebruikt kan worden om bommen te doen ontploffen. In de computer van de Driesstraat werd bovendien gezocht naar doelwitten, ook nadat Abdeslam er op 9 januari 2016 was aangekomen.

Volgens Mohamed Abrini was iedereen in de safehouses gepland om aanslagen te plegen. Somers hamerde ook opnieuw op het feit dat de leden in de verschillende safehouses inwisselbaar waren: er waren twee emirs (Laachraoui en Belkaid), twee Syriëstrijders (Krayem en Ayari) en twee mannen die België goed kende (Abdeslam en Abrini). Volgens Abrini was het aanvankelijk zelfs gepland dat Abdeslam naar de Max Roosstraat zou gaan.

Photo News - Salah Abdeslam & zijn advocaat Delphine Paci.

"Salah Abdeslam heeft geparticipeerd en zich geëngageerd om een aanslag te plegen, hoe die er ook zou uitzien. Hij heeft met kennis van zaken deelgenomen aan een verachtelijke daad", aldus Somers. Volgens haar stopte zijn engagement enkel omdat hij werd opgepakt, op het moment dat het plan voor de aanslag al bestond. "De schietpartij in de Driesstraat maakte geen einde aan de deelname van Abdeslam aan de groep. Hij nam Ayari mee en trok naar zijn neef, die ook Mohamed Abrini kent." Somers verwees daarnaast naar de sms "Hamza" (de strijdnaam van Ayari) van het nummer in de Max Roosstraat naar de gsm die Abdeslam en Ayari achterlieten tijdens hun vlucht. "Waarom zijn ze in Schaarbeek zenuwachtig over hun vlucht? Omdat ze deel uitmaken van een enkele cel. De broers-El Bakraoui en Najim Laachraoui hadden hen nog nodig om missies uit te voeren. We zullen nooit weten of Abdeslam aan zijn neef hulp wilde vragen om de Max Roosstraat te bereiken. Maar ze zaten in de finale voorbereidingen van het project waarmee ze al lang geleden begonnen waren en daarom wilden de broers-El Bakraoui hen recupereren."

Zo haalde Somers aan dat er al voor de aanslagen in Parijs sprake was van een plan om een metro aan te vallen en dat er in het dossier van de cel van Verviers een schets werd teruggevonden uit 2015 van een aanslag op Brussels Airport. In een audiobericht aan Oussama Atar, opgenomen op 21 maart toen beslist werd om na de arrestatie van Abdeslam en de publicatie van de foto's van de broers El-Bakraoui snel over te gaan tot actie, zegt Najim Laachraoui ook dat de keuze voor de aanslag op de metro "duidelijk is". "Er was geen enkele twijfel over dat doelwit, ze hebben uitgevoerd wat voorzien was in Parijs." Ook haalde Somers aan dat het mapje 'Groep Metro' in de Driesstraat geopend werd op 10 januari 2016, een dag nadat Abdeslam was gearriveerd.

Abdeslam is volgens het OM mededader aan terroristische moord en poging tot moord omdat hij essentiële hulp bood bij de uitvoering van de aanslagen. Zo bracht hij essentiële personen (Sofien Ayari, Osama Krayem, Mohamed Belkaid en Najim Laachraoui) naar België en gaf hij na zijn arrestatie op 18 maart 2016 geen enkele informatie vrij over de terreurcel. "Is dat gegeven woord aan IS om de cel te beschermen geen voorbeeld van essentiële hulp?", vroeg Somers aan de jury. Bovendien herhaalde de procureur dat een mededader niet op de hoogte moet zijn van alle details. "Ze moeten het doel van de daad kennen en de natuur ervan. Het speelt geen rol dat het doelwit nog niet precies bepaald was", aldus Somers. "Ik ben ervan overtuigd dat Abdeslam dezelfde informatie had als de anderen en bewust heeft gekozen om niet meer te weten."