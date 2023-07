Live - Terreurproces. Zes van de tien schuldig aan terroristische moord • Advocaat Abdeslam ‘zeer, zeer ontgoocheld’

• Salah Abdeslam is schuldig als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context, en aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het assisenhof in Parijs over de aanslagen van 13 november 2015 veroordeelde Abdeslam al tot levenslang. Hij kreeg ook al twintig jaar voor de schietpartij in Vorst. De jury oordeelt pas in september over de strafmaat, maar hij riskeert nog eens levenslang.

• Mohammed Abrini is schuldig aan moord en poging tot moord in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Abrini, de 'man met het hoedje', riskeert levenslang, maar zijn advocaten hopen op een mildere straf omdat Abrini zijn bom niet liet ontploffen. Op het proces van de aanslagen van Parijs kreeg hij al een levenslange celstraf.

• Osama Krayem is schuldig aan moord en moordpoging in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van en terroristische groep. Krayem riskeert levenslang. Op het proces van de aanslagen van Parijs kreeg hij dertig jaar cel.

• Oussama Atar is schuldig aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij wordt ook veroordeeld als leider van de terreurgroep die de aanslagen van 22 maart 2016 uitvoerde. Atar zou in 2017 zijn omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval, in Syrië of Irak, maar zijn dood werd nooit bevestigd. Hij wordt dus bij verstek berecht en riskeert levenslang bij verstek. Ook voor de aanslagen in Parijs werd hij bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf.

• Ali El Haddad Asufi is schuldig aan moord en poging tot moord in een terroristische context en aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Ook hij riskeert levenslang. Het speciale assisenhof in Parijs veroordeelde hem al tot tien jaar cel.

• Bilal El Makhoukhi is schuldig als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context en aan deelname aan activiteiten van een terroristische groep. El Makhoukhi riskeert een levenslange celstraf.

• Smail Farisi is vrijgesproken voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Hij is ook vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context.

• Ibrahim Farisi stond enkel terecht voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Daar is hij voor vrijgesproken.

• Sofien Ayari is vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij is wel schuldig aan deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. Ayari riskeert tien jaar cel. Het speciale assisenhof in Parijs veroordeelde Ayari al tot een celstraf van dertig jaar. Ook kreeg hij twintig jaar cel voor de schietpartij in Vorst.

• Hervé Bayingana Muhirwa is schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. De jury stemde dus niet in met een herkwalificatie naar verbergen van misdadigers, zoals zijn verdediging had gevraagd. Hij is wel vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij riskeert maximaal tien jaar cel.