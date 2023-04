Live - Terreurproces. Salah Abdeslam pleit onschuldig: ‘Mijn aanwezigheid in deze box is een onrechtvaardigheid’

Salah Abdeslam, een van de hoofdbeklaagden op het proces rond de aanslagen van 22 maart, pleit over de hele lijn onschuldig. “Ik heb niet deelgenomen aan de feiten van 22 maart”, sprak Abdeslam. “Jullie weten allemaal dat ik sinds 18 maart in de gevangenis zat. Pas na mijn arrestatie zag het project voor deze aanslagen het levenslicht zag. Ik zat in de gevangenis en wist van niets. Hoe kan ik co-auteur zijn van een feit dat is bedacht toen ik in de gevangenis zat? Mijn aanwezigheid in deze box is een onrechtvaardigheid.”

Salah Abdeslam (33) liep eerder straffen van 20 jaar en levenslang op op de processen rond de schietpartij in de Driesstraat in Vorst en dat over de aanslagen in Parijs. Hij vindt ook zijn veroordeling voor de feiten in Vorst disproportioneel.

Photo News

Salah Abdeslam: “Ik heb gedaan wat ik heb gedaan in Parijs. Daarna was ik voortvluchtig. De politie is in de Driesstraat binnen gevallen er is geschoten. Ik was daar enkel om mij te verstoppen. Ik heb zelf op niemand geschoten. Ik had geen andere keuze dan me in dat appartement te verstoppen. Ik vind het een onrechtvaardigheid. Als een gangster een overval pleegt en vlucht, wordt hij ook niet apart berecht voor zowel de overval als de vlucht.”

“En wil u weten waarom ik geen beroep aantekende tegen mijn veroordeling in Parijs? Zoals Mohamed Abrini al zei: we waren afgemat. Ik werd zes jaar lang 24 uur per dag gefilmd. Beroep aantekenen zou betekenen dat dit regime zou worden voortgezet, om dan uiteindelijk weer dezelfde straf te krijgen. Dit gaat niet om gerechtigheid, maar om het stellen van voorbeelden.”