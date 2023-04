Live - Terreurproces. Mohamed Abrini durfde achtergelaten bom niet te ontmantelen

Het verhoor van de beschuldigden gaat vandaag verder. De aanslag op Zaventem staat centraal, waar zestien doden vielen. Mohamed Abrini, de overlevende terrorist, reageert op vragen over de aanslag. Abrini geeft aan dat hij geen burgers wilde vermoorden, die desbetreffende dag. "Ik heb er geen probleem mee om te doden in oorlogsgebied. De strijd van IS om een kalifaat op te richten, vond ik gerechtvaardigd. Maar burgers zijn twee keer slachtoffer: van de politiek van de westerse landen in het Midden-Oosten, en van de politiek van IS in Europa", zo meldt VRTNWS.

Voorzitter Laurence Massart vroeg hem onder meer of hij schrik had toen de bommen ontploften. "Natuurlijk", antwoordde Abrini. De voorzitter wilde daarop weten of Abrini schrik had van de explosie of om opgepakt te worden door de autoriteiten. "Ik wilde al lang voor 22 maart terugkeren naar Syrië", antwoordde Abrini. "Ik was ook voorzien voor Parijs, ook daar heb ik niet meegedaan."

Eerder op de dag had Abrini al verklaard dat hij nooit van plan was om zich op te blazen. "Ik ging akkoord met sommige zaken, maar niet met andere", had hij gezegd. Voorzitter Massart vroeg hem daarom of het voor hem wel aanvaardbaar leek om te vechten in een burgeroorlog in Syrië maar niet om hier burgers om te brengen.

"Ik ben daar altijd duidelijk over geweest. Wat in Syrië gebeurt is wel legitiem, al ben ik ook niet met alles akkoord. Iedereen weet dat de vader van Bashar al-Assad de macht heeft gegrepen tijdens een staatsgreep." Abrini verklaarde ook dat in het kalifaat de regels van de islam worden gevolgd. Ook zei hij dat hij trots is op zijn jonge broer, die in Syrië vocht en daar sneuvelde.