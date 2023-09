Live - Terreurproces. Abdeslam extra straf opleggen zou illegaal zijn, zeggen zijn advocaten

Het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 is deze voormiddag opnieuw van start gegaan, na een onderbreking van ruim een maand. Na de uitspraak over de schuldvraag eind juli is het assisenhof bijeen voor de debatten over de strafmaat. Alle in juli overgebleven juryleden, twaalf effectieve, vijftien plaatsvervangende, zijn ook maandagvoormiddag weer present.

Bij de start van de zitting ging voorzitster Massart in op de agenda van de komende dagen. Ze wees erop dat het assisenhof maandagmiddag niet kan zetelen, vanwege de zaak in kort geding die de verdediging van veroordeelde Salah Abdeslam had aangespannen, en die ook moet plaatsvinden in het Justitia-gebouw in Haren. Er werd daarom overeengekomen dat advocaten van de verdediging die conclusies willen neerleggen na het arrest over de schuldvraag dat pas woensdagvoormiddag zullen doen. De verdediging van Abdeslam kondigde al aan dat ze dergelijke 'technische' conclusies sowieso zal neerleggen.

Het federaal parket begon zo maandagvoormiddag aan zijn requisitoir, eerst met een theoretisch gedeelte. Bedoeling is om pas dinsdag straffen te eisen voor de acht veroordeelden. Woensdagvoormiddag legt hun verdediging dan de bewuste conclusies neer, waarover het hof vervolgens uitspraak moet doen in een tussenarrest. Nadien kunnen de advocaten van de verdediging beginnen aan hun pleidooien over de strafmaat. Delphine Paci, die Abdeslam verdedigt, zei op de zitting dat afgesproken werd dat zij die pleidooien zal aanvangen, om het eerst te hebben over de 'technische' kwesties die gerezen zijn na het arrest over de schuldvraag.

Voorzitster Massart zei overigens nog dat het assisenhof ook op vrijdag zal zetelen, anders dan de voorbije zeven procesmaanden. Wellicht zullen jury en hof zo ten laatste begin volgende week in beraadslaging gaan.

Het federaal parket kondigde aan dat zijn requisitoir een tiental uur in beslag zal nemen. Het is nog onduidelijk in welke precieze volgorde de verdediging zal pleiten, na de advocaten van Abdeslam.