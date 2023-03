Liveblog Stikstofcrisis

Live - Stikstofcrisis. Vanmiddag extra zitting in Vlaams Parlement over regeringscrisis • Wisselmeerderheid geen optie voor Open Vld

Egbert Lachaert, partijvoorzitter Open Vld. Beeld Wannes Nimmegeers

De Vlaamse regering verkeert in een ongeziene crisis nu er geen zicht is op een stikstofakkoord. Na ultieme verzoeningsgesprekken over het stikstofdossier verliet cd&v zondagavond de onderhandelingstafel. Voor N-VA en Open Vld moet de partij nu kiezen: aanvaarden wat op tafel ligt, of opstappen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.