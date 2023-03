Liveblog Stikstofcrisis

Live - Stikstofcrisis. Ruzie op Vlaamse regeringsbanken: ‘Zal niet lukken als u één partij zomaar tegen de muur kwakt’

Vlnr. viceminister-presidente Bart Somers (Open Vld), Hilde Crevits (cd&v) en minister-president Jan Jambon (N-VA). Beeld BELGA

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is niet van plan om ontslag te nemen voor de crisis in zijn regering. Hij wil vrijdag op de ministerraad nog een ultieme poging ondernemen om samen mét cd&v een akkoord in het stikstofdossier te vinden. In het Vlaams Parlement gaf hij wel aan dat afwijken van de nota die zondag de steun kreeg van N-VA en Open Vld, geen optie is. Volg hier de laatste ontwikkelingen.