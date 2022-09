▶ Live - Regering bereikt energieakkoord: ‘Gerichte steun voor wie de crisis het hardst voelt’

Liveblog Energiecrisis

Regering bereikt energieakkoord: 'Gerichte steun voor wie de crisis het hardst voelt'

Premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

De gas- en elektriciteitsprijzen zijn historisch hoog. Hoewel regeringen in binnen- en buitenland verschillende maatregelen namen om het leven betaalbaar te houden, komen steeds meer burgers en bedrijven in de problemen. Volg al het nieuws over de energieprijzen in deze liveblog.