Live - Pukkelpop. Mis niets van de sfeer en de optredens

De Pukkelpopweide is klaar om de komende vier dagen festivalgangers te ontvangen. Het terrein werd dit jaar iets aangepast. Zo steekt de Boilerroom in een nieuw jasje. "Hij is een beetje kleiner dan anders, maar we hebben daar wel twee kleine tentjes bijgezet", zegt woordvoerder Frederik Luyten. "We creëren op die manier iets meer openheid om er opnieuw een danstempel van te maken. In zijn totale capaciteit gaat dat niet veel verschil opleveren en kunnen er nog steeds tussen de 12 en 15.000 mensen in terecht."

Ook nieuw op het terrein is de E-rena, een podium met "drie dagen aan gaming, talks, esports, podcasts, AI-experimenten, Chat GPT en e-muziek".

Het ziet ernaar uit dat het een warme en zonnige editie gaat worden. De organisatie voorziet vernevelaars op het terrein en zal zonnecrème aanbieden.

De eerste festivalgangers worden donderdagochtend al aan het station van Hasselt verwacht waar ze met een bus van De Lijn naar de campings en festivalzone worden gebracht. Tot en met zondag staan er optredens van onder anderen Billie Eilish, Yungblud, Years & Years, Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit, The Killers, Florence + The Machine en nog tientallen andere artiesten op de acht verschillende podia geprogrammeerd.

Mine Dalemans