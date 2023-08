Live - Pukkelpop. Het is onvermijdelijk dat Angèle ooit aan de absolute top zal staan • 2manydjs: genot voor de heupen en lust voor het oog

Alex Vanhee - Af en toe stak Joji zijn microfoonstatief tussen zijn benen als een stokpaard.

De Japanse singer-songwriter voorzag zijn hypergevoelige ballades van een 'bijpassende' introductie.‘Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.’ Op het einde van zijn set waren we het een beetje beu gehoord: zowel de zielige r&b-popballades als die bizarre introductie. Dan spreken we nog niet eens over de ‘Yooo, Belgium!’ en ‘Belgium, let’s gooo!’

