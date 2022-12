▶ Live. Premier Alexander De Croo hekelt ‘politieke spelletjes’ over gelekt Whatsapp-verkeer over begroting, oppositie vraagt ontslag

Premier De Croo bleef er na de heisa van gisteren bij dat de begroting zoals die door het kabinet van staatssecretaris De Bleeker was opgesteld, niet in overeenstemming was met de versie die de regering had beslist. Bovendien heeft zijn kabinet dat duidelijk laten weten aan de collega’s van het kabinet van De Bleeker, aldus de premier. “Er is zeer duidelijk gemaakt: ‘Dit is de beslissing van de regering, en die moet u overnemen. Dat staat zeer duidelijk in de notificaties.”

“De regering neemt beslissingen in een conclaaf. Die beslissingen worden daarna genotificeerd in de notificaties, en daarna vastgelegd in wetten”, zo legde De Croo nog uit. “Dat is de basis waarop een regering functioneert. De enige bijbel die er is, is wat er in wetten en beslissingen staat. De voltallige regering legt het budgettaire kader vast en de staatssecretarissen voeren dat uit. Daar gaat het om. Het is niet een medewerker of een staatssecretaris die op eigen houtje andere beslissingen neemt.”

“Natuurlijk hebben kabinetsmedewerkers contact met elkaar”, gaf de premier wel toe. “Ja, ook via tekstberichten. Uiteraard bestaan er tekstberichten over de begroting. Maar een tekstbericht kan nooit een formele beslissing van een regering herroepen. Op geen enkele manier.” De Croo herhaalde ook dat er “géén tekstberichten bestaan die een ‘ok' geven om de algemene toelichting bij de begroting te veranderen”.

Waar gaat de heisa ook weer over? Gisteren dook een conversatie via Whatsapp op tussen medewerkers van de kabinetten van De Croo en van toenmalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. De berichten geven de indruk dat het kabinet van de premier wel degelijk de aangepaste versie van de begroting voor 2023 die in de Kamer was ingediend, mee heeft goedgekeurd. Die versie werd betwist omdat ze afwijkt van de begrotingsopmaak die de regering aan de Europese Commissie bezorgde. Het begrotingstekort valt, in de versie van de Kamer, groter uit dan in de Europese versie, omdat gerekend wordt met een permanente verlaging van de btw op gas en elektriciteit, terwijl nog geen rekening wordt gehouden met eventuele compensaties. Dat verschil werd staatssecretaris De Bleeker zwaar aangerekend, met name door de premier en de partijleiding. Toen na een eerste aanpassing nog andere rekenfouten opduiken, moest De Bleeker vertrekken. Alexia Bertrand is haar opvolger. De finale discussie onder experts over de begroting, via Whatsapp dus, eindigt met “is dus oké voor ons” vanwege de medewerker van de premier. Dat doet de vraag rijzen waarom een staatssecretaris moest opstappen voor een ‘materiële fout’ waarvan het kabinet van de premier op de hoogte was of had kunnen en moeten zijn.

‘Gisteren drukke agenda’

“U laat uitschijnen alsof ik niet in het parlement zou willen komen. U weet zeer goed dat ik hier elke week ben en mij in alle bochten wring om hier te zijn”, zei De Croo nog op de kritiek van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas dat de premier gisteren wel de pers toesprak over de kwestie, maar niet de Kamer. In de commissie Financiën gaf gisteren enkel staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) toelichting, niet De Croo. “Toen had ik een volle agenda”, aldus de premier.

N-VA-Kamerlid Sander Loones en zijn Vlaams Belang-collega Pas dienden na het antwoord van De Croo in de commissie een motie van wantrouwen in, waarmee zij het ontslag van de premier vragen. Ook PVDA diende een motie van wantrouwen in.