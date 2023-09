▶ Live - Minister Van Quickenborne verantwoordt zich in de Kamer voor het ‘plasincident’: ‘Kan plasbeweging of luchtgitaar zijn’

“Het kan een plasbeweging zijn of luchtgitaar, maar het is in ieder geval niet in de buurt van een combi.” Dat zei vicepremier Vincent Van Quickenborne donderdag voor aanvang van de Kamercommissie waar hij tekst en uitleg geeft bij het incident tijdens zijn verjaardagsfeest.

Van Quickenborne hield vol dat hij niet op de hoogte was van het gedrag van zijn drie gasten. “Ik heb die info pas gekregen op het moment dat het in het nieuws kwam”, zei hij opnieuw.

De minister benadrukte dat we in een rechtstaat leven. “Het is dus niet aan mij om mijn onschuld te bewijzen”, zei hij. “Het is erg dat ik privé-bewakingsbeelden moet tonen om mijn eigen onschuld aan te tonen.”