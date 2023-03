▶ Live. Minister-president Jan Jambon (N-VA) ‘ontgoocheld maar vastberaden’: ‘Nog aantal harde noten te kraken’

“Voor u staat een ontgoocheld, maar vastberaden man”, legde Jambon bij het begin van het debat een verklaring af. “Ik had heel graag een stikstofakkoord aan u voorgesteld. Daar is de afgelopen weken en zeker de laatste uren keihard aan gewerkt. Veel knelpunten zijn weggewerkt, maar er zijn nog een aantal harde noten te kraken. De week is halfweg en we zullen de rest van de week gebruiken om het akkoord af te ronden. Die vastberadenheid zal ik aan de dag leggen.”

Volgens Jambon is er “met het volste respect voor elkaar gewerkt”, en is het absoluut nodig om te vermijden dat er een vergunningsstop in Vlaanderen zou komen. "Daar zal ik mij de volgende uren en dagen 200 procent voor inzetten. U mag op mij rekenen.”

Volgens Jambon is zijn regering nog intact, maar de regeringsleider roept de regeringspartijen wel op tot “staatsmanszin” om tot een akkoord te komen.