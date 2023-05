▶ Live - Kroning Britse koning Charles. Publiek stroomt massaal toe • Politie arresteert aantal tegenstanders van de monarchie

Londen en Groot-Brittannië maken zich op voor de kroning van Charles III. Nieuwsgierige toeristen en staatsleiders stroomden vrijdag stilaan toe in de Britse hoofdstad voor de grote plechtigheid.

De 74-jarige monarch en koningin-gemalin Camilla zullen de kroon en zalving ontvangen in Westminster Abbey en dat ten overstaan van 2.300 gasten en ongetwijfeld honderden miljoenen televisiekijkers. De meest fervente fans van het koningshuis zijn intussen begonnen met naar The Mall te trekken, de laan die van Buckingham Palace vertrekt, om een zitje op de eerste rij te bemachtigen.

De buitenlandse gasten - onder meer Emmanuel Macron, prins Albert van Monaco en Jill Biden, de vrouw van de Amerikaanse president worden verwacht - arriveren geleidelijk aan in Londen en vrijdag wordt voor hen een receptie georganiseerd.

Aan de parades en de ceremonie is inmiddels de laatste hand gelegd. De ceremonie is een ritueel dat geworteld is in bijna 1.000 jaar geschiedenis, maar dat nog maar weinig Britten in hun leven hebben meegemaakt.