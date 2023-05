▶ Live - Koning Charles III gekroond en gezalfd: officieel tot Britse vorst benoemd

Koning Charles is aangekomen in Westminster Abbey. Als eerste maakte Camilla haar intrede in de kerk, gevolgd door Charles. Zijn sleep werd vastgehouden door een aantal pages, onder wie prins George. In hun kielzog volgden kroonprins William en zijn echtgenote Kate. Nog voor de hoofdrolspelers de kerk betraden, werd een aantal koninklijke regalia, waaronder de kronen voor Charles en Camilla, binnengebracht. De dienst zal ongeveer twee uur duren.

De kleding die koning Charles draagt tijdens de kroning zijn historische kledingstukken die door zijn voorgangers tijdens hun kroningen zijn gedragen. Het gaat om onder meer een witte tuniek die George VI tijdens zijn kroning in 1937 droeg. Ook krijgt hij de zogeheten Supertunica aan, een goudkleurige cape die onder de keizerlijke mantel wordt gedragen. Deze Supertunica werd ook gebruikt voor de kroningen van George V, George VI en Elizabeth.

De keizerlijke mantel wordt over de Supertunica gedragen en is het oudste kledingstuk dat Charles om de schouders krijgt. De mantel is gemaakt voor de kroning van George IV in 1821 en bestaat onder meer uit een gouden stof met goud, zilver en zijde en een gouden sluiting.

Om zijn middel krijgt Charles de kroningszwaardriem waaraan het zogenoemde Sword of Offering wordt gehangen. De riem waaraan het zwaard wordt gehangen is gemaakt van een gouden stof met donkerrode zijde. Normaal gesproken wordt de riem voor iedere nieuwe kroning opnieuw gemaakt, maar Charles heeft ervoor gekozen om de kroningszwaardriem van zijn grootvader opnieuw te gebruiken.

Tot slot krijgt de koning een speciale handschoen om zijn rechterhand. Ook hier heeft Charles, in het kader van duurzaamheid, ervoor gekozen een oud model te hergebruiken van George VI. Met die hand houdt de koning de koninklijke scepter vast.

via REUTERS - Charles III arriveert.

REUTERS - De kroon.

AFP - De Britse prins William, prins van Wales, en de Britse Catherine, prinses van Wales, bij Westminster Abbey.