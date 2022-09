Liveblog Energiecrisis

Live - Energie. ‘Strenge winter door tekort aan aardgas kan voor sociale onrust zorgen’

Kristalina Georgieva, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Georgieva waarschuwt voor sociale onrust door een mogelijke strenge winter en een tekort aan aardgas. Beeld AFP / Fabrice Coffrini

De gas- en elektriciteitsprijzen zijn historisch hoog. Hoewel regeringen in binnen- en buitenland verschillende maatregelen namen om het leven betaalbaar te houden, komen steeds meer burgers en bedrijven in de problemen. Volg al het nieuws over de energieprijzen in deze liveblog.