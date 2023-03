Live - Boerenprotest. Duizenden tractoren onderweg naar Brussel, voorlopig weinig hinder op snelwegen

Loading

In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging. Vanaf zes uur ‘s ochtends zijn actievoerders van daaruit vertrokken, intussen zijn alle tien colonnes onderweg. Ze rijden met tractoren via gewestwegen naar Brussel, waar ze vanaf 10 uur worden verwacht. De colonne zal onder begeleiding van de politie onder meer langs de Gentse Steenweg, de Ninoofsesteenweg, de Leuvense Steenweg en de Steenweg op Vilvoorde passeren.

Op de website van de federale politie en de Boerenbond zijn gedetailleerde kaarten beschikbaar met de verschillende vertrekplaatsen. De tactorcolonne zal onder meer door Lier, Mol, Diest, Hasselt, Sint-Truiden, Leuven, Mechelen, Torhout, Izegem, Tielt, Deinze, Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Ninove rijden.

Via deze routes rijden de tractoren naar Brussel • Route 1: Vertrek om 7u30 in Riemst. Via Borgloon, Sint-Truiden, Tienen, Boutersem en Kortenberg naar Brussel. • Route 2: Vertrek om 7u45 in Diepenbeek. Via Hasselt, Herk-De-Stad, Diest, Leuven en Kortenberg naar Brussel. • Route 3: Vertrek om 7u15 in Bree. Via Oudsbergen, Diest, Leuven en Kortenberg naar Brussel. • Route 4: Vertrek om 7u15 in Pelt. Via Geel, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Mechelen naar Brussel. • Route 5: Vertrek om 8u15 in Turnhout. Via Herentals, Nijlen, Lier en Mechelen naar Brussel. • Route 6: Vertrek om 8u15 in Brecht en in Hoogstraten. Via Zandhoven en Lier naar Brussel. • Route 7: Vertrek om 9u15 in Hamme en om 9u Lokeren. Via Dendermonde, Lebbeke en Asse naar Brussel. • Route 8: Vertrek om 7u30 in Eeklo. Via Lievegem, Gent, Erpe-Mere en Aalst naar Brussel. • Route 9: Vertrek om 5u45 in Gistel. Via Torhout, Pittem, Tielt, Deinze, Nazareth en Oudenaarde naar Brussel. • Route 10: Vertrek om 6u15 in Ieper. Via Roeselare, Izegem, Deerlijk en Oudenaarde naar Brussel.

Om 11.30 uur zullen de boeren massaal toeteren en applaudisseren. Op de middag verzamelen ze op de Havenlaan, waarna ze naar Kunstwet trekken via de kleine Brusselse ring. Verschillende landbouworganisaties spreken daar de massa toe. Behalve de Boerenbond, zullen ook ABS, de Groene Kring en Ferm voor Agrovrouwen aanwezig zijn. Rond 14.30 uur beginnen ze via dezelfde steenwegen aan hun tocht huiswaarts.

Boeren vertrekken in Diepenbeek richting Brussel. Beeld Mine Dalemans

Verkeershinder

Voorlopig blijft de hinder op de snelwegen beperkt, op een opstopping aan de E403-afrit van Rumbeke-Roeselare na. “Op vrijdag is de ochtendspits de kalmste van de week en dat is vandaag niet anders. Op het hoogtepunt stond er in heel Vlaanderen 60 kilometer file, terwijl dat gemiddeld op een werkdag 130 kilometer is”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Op de gewestwegen zorgen de tractors wel voor vertragingen.

Volgens de Boerenbond telt de actie 2.850 inschrijvingen, maar dat zouden er nog meer kunnen zijn. “We verwachten dat we in totaal met zo’n 3.000 tractoren in Brussel zullen staan”, zegt de woordvoerder. “Voorlopig loopt alles vlot en zijn er nog geen incidenten geweest, dankzij de goede samenwerking van onze stewards en de politiediensten.”

‘Vermijd gewestwegen’

De federale politie raadt bestuurders van voertuigen aan om de gewestwegen en de ruime omgeving errond te vermijden en om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets of de trein. Wie kan, werkt vrijdag op aanraden van de federale politie het best thuis.

Op deze Vlaamse wegen kan de betoging tegen het stikstofakkoord morgen hinder veroorzaken. We raden bestuurders aan om deze gewestwegen én de ruime omgeving errond te vermijden, zeker tijdens de ochtendspits.

Meer info: https://t.co/qwJyoFbEnf pic.twitter.com/cEXAdoBInU — Federale Politie (@federalepolitie) 2 maart 2023

De Brusselse politie meldt dat de Reyerstunnel van de E40 naar het centrum en de Jubelparktunnel in de richting van de Wetstraat gedurende de hele dag (vanaf 10 uur) worden afgesloten. Ook de Annie Cordytunnel vanuit Koekelberg richting Zuid en de Havenlaan gaan dicht.

Waarschijnlijk wordt de kleine Brusselse ring en het kruispunt Kunst-Wet ontoegankelijk voor het autoverkeer, aldus de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Ook de Wetstraat en de Europese wijk kunnen zware hinder ondervinden.

Beeld BELGA

Beeld BELGA

Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen. Open uw cookie-instellingen om te kiezen welke cookies u wilt accepteren. Voor een optimale gebruikservaring van onze site selecteert u "Accepteer alles". U kunt ook alleen de sociale content aanzetten: vink hiervoor "Cookies accepteren van sociale media" aan.

Loading

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek. Neem een abonnement op De Morgen