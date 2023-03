Live - Begroting. Regering bereikt akkoord over begrotingscontrole: dit weten we over de maatregelen

De regering heeft, vlak voor de start van de plenaire vergadering van de Kamer, een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Uiteindelijk wordt 1,75 miljard euro bespaard.

Dit is wat we al weten over het akkoord:

• Er wordt 1,75 miljard euro bespaard, ongeveer zoals de premier op voorhand beoogde.

• De vierde en laatste geplande verhoging van het minimumpensioen wordt wat teruggeschroefd. Volgens Belga zou een alleenstaande met een minimumpensioen bruto 1.768 euro pensioen krijgen vanaf 1 januari 2024, in plaats van 1.783,3 euro. Als de vierde schijf zou zijn geschrapt, kwam dat neer op 1.737 euro bruto. Netto blijft er 1.622 euro over, in plaats van 1.606 euro zonder verhoging.

• Voor de minimumuitkeringen wordt de verhoging volgens Belga wel volledig geschrapt. Bij de werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen en uitkeringen voor arbeidsongeschikten wordt de verhoging volledig geschrapt. Die zullen alleen geïndexeerd worden. Alles samen leveren de besparingen in de uitkeringen - of beter: het schrappen van de geplande stijgingen - 374 miljoen euro op. Daarmee is het meteen de grootste besparing langs de uitgavenkant. Aan de uitkeringen voor mensen met een handicap wordt niet gemorreld.

• 200 miljoen ongebruikte reserves voor de gezondheidszorg worden geschrapt.

• Ambtenaren die langdurig ziek zijn, worden niet langer na twee jaar automatisch op pensioen gezet. Het systeem staat haaks op het voornemen om langdurig zieke mensen te activeren. “Er komt een systeem van invaliditeit in de plaats en we zullen ervoor zorgen dat zij op termijn soepeler en geleidelijk terug aansluiting kunnen vinden bij de arbeidsmarkt”, aldus minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

• De nieuwe belasting die het meest opbrengt is de minimumbelasting van 15 procent voor multinationals. Sowieso moest ons land die invoeren van de OESO. Maar terwijl de regering aanvankelijk van plan was om alleen de hoofdzetel in ons land zo'n minimumbelasting te laten betalen, zal dat nu ook gelden voor de dochterondernemingen. De redenering: anders doen andere landen het toch in onze plaats. Dit zou zo'n 330 miljoen euro opbrengen.

• Een klassieker bij begrotingsoefeningen: de accijnzen op tabak worden verhoogd.