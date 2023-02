Live. Aardbevingen Turkije en Syrië. ‘Twintigtal IS-strijders ontsnapt uit cel’ tijdens chaos na aardbeving • WHO: 23 miljoen mensen getroffen

De beving met een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter raakte maandagochtend vroeg het zuidoosten van Turkije. Het epicentrum van de aardbeving lag ten noorden van de Turkse stad Gaziantep, waar honderdduizenden vluchtelingen verblijven. Er worden nog steeds slachtoffers tot ver buiten het epicentrum gemeld. Later diezelfde dag vond een nieuwe aardbeving plaats in Turkije, honderd kilometer ten noorden van de vorige. Dit keer met een kracht van 7,5.

Duizenden gebouwen in het rampgebied zijn ingestort. Daardoor bestaat de vrees dat heel veel mensen nog onder het puin liggen, zeker in de minder toegankelijke gebieden in de streek. Reddingsacties zijn massaal aan de gang en ruim 45 landen hebben al noodhulp beloofd of gestuurd naar het rampgebied. België gaat medische hulpverleners van het B-FAST-team naar Turkije sturen, al is het nog onduidelijk wanneer het team vertrekt.

