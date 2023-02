Live. Aardbevingen Turkije en Syrië. Dodental loopt verder op tot ruim 4.300 • België stuurt medische ploeg van B-FAST naar Turkije

Oproep. Kent u mensen in de getroffen regio’s?

Bent u in een van de regio’s in Turkije of Syrië die door de zware aardbeving zijn getroffen, of hebt u er familie of vrienden wonen die hun verhaal willen doen? De Morgen is op zoek naar getuigenissen uit de getroffen streek.

Mailen kan naar lezers@demorgen.be. Vergeet niet uw volledige naam en gsm-nummer te vermelden.