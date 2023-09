Live - Aardbeving Marokko. Dodental loopt op tot meer dan 2.000 • Rampgebied blijft moeilijk om te bereiken

De aardbeving in Marokko is geen onverwachte. Dat zegt professor Manuel Sintubin, geoloog aan de KU Leuven. "Het Atlasgebergte, waar het epicentrum ligt, heeft een voorgeschiedenis van zware schokken", duidt hij. Volgens Sintubin zal de meeste schade te vinden zijn in afgelegen gebieden. Op korte termijn zal de getroffen regio ook nog moeten rekening houden met naschokken.

Sintubin deed zelf onderzoek in het hoge Atlasgebergte, waar de aardbeving het zwaarst te voelen was. "In die bergdorpjes zijn de gebouwen niet aardbevingbestendig. Het zijn vaak oudere gebouwen, van mindere kwaliteit. In de steden, waar modernere technieken gebruikt zijn, zal het effect van de schok beperkt blijven. Behalve het verschil in kracht is deze schok niet vergelijkbaar met de ramp in Turkije waar bouwregels niet nageleefd werden."

Tegelijk zou er ook schade zijn in grootstad Marrakech, op 70 kilometer van het epicentrum. "Meer schade dan we op die afstand zouden verwachten, maar Marrakech is gebouwd op lossere ondergrond. Die is niet zo goed in de schokken dempen en versterkt de schok een beetje", aldus Sintubin.

Naschokken zijn zeker aan de orde, legt de geoloog uit. "Er is een breuksegment in de ondergrond bewogen en dat moet nu een nieuw evenwicht zoeken. Daardoor zullen er nieuwe breukjes actief worden, die dus ook naschokken, tot magnitude 6, zullen veroorzaken." Die zullen volgens de professor de eerste uren en dagen frequent voorkomen, en dan snel in aantal afnemen.