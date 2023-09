Live - Aardbeving Marokko: Dodental loopt op: ruim 600 doden • zo’n 630 Belgen bevinden zich in rampgebied

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een noodnummer geopend (+32 2 501 4000) voor Belgen en hun familie ter plaatse die bijstand nodig hebben.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevinden zich officieel ongeveer 630 Belgen in de regio die getroffen is door de aardbeving. Het gaat dan om Belgen die in Marokko wonen of die zich hebben geregistreerd via de website Travellers Online van Buitenlandse Zaken. Het aantal Belgen in de regio ligt waarschijnlijk hoger.

Touroperator TUI België heeft momenteel 204 reizigers in Marrakesh en 227 in Agadir. "Onze collega's ter plaatse hebben de accommodaties bezocht. Tijdens de nacht werden reizigers uit hun hotels geëvacueerd voor een veiligheidscontrole. Alle reizigers konden terugkeren naar hun hotels in Agadir. In Marrakesh keren de reizigers geleidelijk terug naar hun hotels", vertelt Florence Bruyère van TUI België.

Buitenlandse Zaken roept de Belgen in het gebied op om veilig te blijven en de instructies van de lokale autoriteiten te volgen. De minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, heeft al contact opgenomen met haar Marokkaanse collega om Belgische hulp aan te bieden.