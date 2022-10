Literair agent Salman Rushdie: ‘Hij heeft zijn zicht in één oog en het gebruik van één hand verloren’

De 75-jarige auteur ontving in de jaren tachtig doodsbedreigingen uit Iran na de publicatie van zijn roman De duivelsverzen. Toen hij op 12 augustus op het podium kwam om een toespraak te houden over artistieke vrijheid, werd hij in zijn nek en torso gestoken.

Tot nu toe was de volledige omvang van Rushdies verwondingen onduidelijk. Maar in een interview met het Spaanse El País legde zijn literair agent Andrew Wylie uit hoe ernstig en levensveranderend de aanval is geweest.

“Zijn wonden waren ernstig, maar hij heeft ook het zicht op één oog verloren,” zei Wylie. “Hij had drie ernstige wonden in zijn nek. Een hand is onbekwaam omdat de zenuwen in zijn arm werden doorgesneden. En hij heeft nog zo’n 15 wonden in zijn borst en torso. Het was dus een brute aanval.”

De agent weigerde te zeggen of Rushdie nog in het ziekenhuis lag, en zei dat het belangrijkste was dat de schrijver in leven is.

Wylie zei ook dat hij en Rushdie in het verleden hadden gesproken over de mogelijkheid van een dergelijke aanval. “Het grootste gevaar waarmee hij vaak werd geconfronteerd, is dat van een willekeurig persoon die hem uit het niets aanvalt,” zei hij.

Twee weken voor de aanval had Rushdie een interviewer verteld dat zijn leven weer normaal was en dat de angst voor een aanval tot het verleden behoorde.