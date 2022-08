Literair agent: Rushdie is van beademing gehaald en kan weer spreken

Rushdie werd vrijdag door een man neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden in de Chautauqua Institution. Rushdie werd overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Volgens het Openbaar Ministerie liep de auteur drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op. Wylie had eerder gezegd dat Rushdie zijn oog zou kunnen verliezen.

Biden

President Joe Biden heeft zaterdag zijn afschuw uitgesproken over de aanval. "Jill (zijn echtgenote, red.) en ik waren geschokt en bedroefd toen we hoorden van de wrede aanval", zegt de president in een verklaring. “Samen met alle Amerikanen en mensen over de hele wereld bidden we voor zijn gezondheid en herstel.”

"Salman Rushdie - met zijn inzicht in de mensheid, met zijn ongeëvenaard gevoel voor verhalen, met zijn weigering om zich te laten intimideren of zich het zwijgen te laten opleggen - staat voor essentiële, universele idealen. Waarheid. Moed. Veerkracht. Het vermogen ideeën te delen zonder angst", zegt president Biden.

Hij noemt die idealen "de bouwstenen van elke vrije en open maatschappij" en "diepgewortelde Amerikaanse waarden". In solidariteit met Rushdie en anderen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting bevestigen president Biden en de First Lady naar eigen zegen hun toewijding aan die idealen.

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AP

Fatwa

Over het motief voor de aanval bestaat nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat tegen Rushdie al in 1989 een fatwa, een soort terdoodveroordeling, werd uitgesproken door de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini wegens zijn roman "De Duivelsverzen", omdat het boek godslasterlijk zou zijn.