Lisa Marie Presley (54) overleden na hartstilstand

“Het is met pijn in het hart dat ik het verschrikkelijke nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons heeft verlaten”, aldus moeder Priscilla Presley in een verklaring. “Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend.”

Eerder op donderdag had de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’ gemeld dat Presley een hartaanval had gekregen in haar woning in Calabasas, ten noordwesten van Los Angeles. De zangeres werd nog gereanimeerd door haar ex-man Danny Keough, totdat de ambulanciers arriveerden. Die brachten de zangeres met spoed naar een ziekenhuis in de buurt. Ze zou daar een tijd in coma aan de beademingsapparatuur hebben gelegen. Dat meldden bronnen nog aan de entertainmentsite.

De dochter van de overleden zanger Elvis Presley was dinsdagavond nog aanwezig op de uitreiking van de Golden Globes samen met haar moeder. De twee konden toen vanop de eerste rij zien hoe Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de gelijknamige film.

In de jaren negentig was Presley enige tijd getrouwd met Michael Jackson.