Linkse alliantie beschuldigt ministerie van Binnenlandse Zaken van ‘geknoei’ bij resultaten Franse parlementsverkiezingen

Volgens de officiële resultaten haalde de coalitie van de Franse president Emmanuel Macron, Ensemble!, het zondag nipt van Nupes. Het zou gaan om een verschil van amper 21.000 stemmen, op een totaal van 23,3 miljoen kiezers. Ensemble! zou 25,8 procent van de stemmen hebben gehaald (5,9 miljoen), Nupes 25,7 procent (5,8 miljoen).

Maar in een nachtelijke tweet schreef Manuel Bompart, campagnedirecteur van Jean-Luc Mélenchon en kandidaat van Nupes, dat Nupes 6,1 miljoen stemmen behaalde, of 26,8 procent van de stemmen. Hij beschuldigde het ministerie van Binnenlandse Zaken ervan dat het minder stemmen had toegewezen aan Nupes, "om kunstmatig te laten uitschijnen dat de partij van Macron op kop ligt". De nummer twee van LFI, de partij van Mélenchon, Adrien Quatennens, klaagde maandagvoormiddag op radiozender Franceinfo over "geknoei" van een "ministerie dat bijvoorbeeld kandidaten van Nupes had gecatalogeerd als 'Diversen links’”.

Getouwtrek

Uit een telling van het Franse persbureau AFP blijkt dat Nupes effectief op kop ligt met 5,9 miljoen van de stemmen, of 25,9 procent, en 19.812 stemmen meer dan Ensemble!. In tegenstelling tot het ministerie rekent AFP 44.000 stemmen bij Nupes van kandidaten die zich voor de PS aansloten bij Nupes.

Maar volgens het ministerie maakten de drie kandidaten aanvankelijk deel uit van Nupes en kwamen ze daar later op terug. Om die reden zouden ze niet meegeteld zijn en zijn ze dus geklasseerd als 'Diversen links'. Het ministerie wijst op gelijkaardige situaties binnen de meerderheid van Macron. Minister Damien Abad bijvoorbeeld, "waarvan het legitiem is om te denken dat hij gesteund wordt door Ensemble", is ook geteld als 'Diversen rechts'.

Ook werden sommige kandidaten van Corsica en van de Franse overzeese gebieden, grondgebied dat buiten het nationaal akkoord van Nupes viel, niet meegerekend. Het ministerie zegt dat ze niet op de lijst stonden die de campagneleiding van Nupes op 8 juni aan het ministerie had bezorgd. Volgens LFI voerden ze nochtans wel campagne voor Nupes.