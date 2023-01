Limburgse drugsbaas liet speurders en magistraten schaduwen door privédetective

De federale politie heeft al langer ­aanwijzingen dat de drugsbaas ook binnen de politie contacten heeft. Zo is eerder al een Antwerpse politieman veroordeeld die onder betaling informatie naar Bressers doorspeelde.

Het gerecht doet er nu alles aan om het netwerk rond de Limburger bloot te leggen. In dat kader viel de politie ook binnen bij een speurder van Interpol.

Flor Bressers (35) werd begin vorig jaar gearresteerd op de luchthaven van Zürich in Zwitserland. Bressers stond sinds vorig jaar op de ‘Most Wanted’-lijst van de politie. ‘De Vingerknipper’, werd gezocht in het kader van verschillende grote drugsonderzoeken. Op 12 maart 2020 werd hij veroordeeld voor een gijzeling in het drugsmilieu in 2016. Het slachtoffer werd er door Bressers en zijn kompanen van verdacht een partij drugs te zijn kwijtgespeeld en ze eisten daarom een hoop geld van hem. Volgens het slachtoffer had Bressers hem geslagen en in de hand gesneden.