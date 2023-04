Lieven Scheire spreekt op jongerencampus van Love Tomorrow over laatste duurzaamheidstrends

Op het programma in de Antwerpse Bourlaschouwburg staan onder anderen Lieven Scheire en Sarah Parent (CEO van Go Forest). Zij zullen bezoekers van de campus vertellen hoe ze een positieve impact kunnen creëren op het gebied van duurzaamheid. Ze blijven wel realistisch: ook uitdagingen worden aan de kaak gesteld.

Tickets kunnen overdag per spreker worden besteld, en dan is er nog het gemeenschappelijke avondprogramma met het thema Once upon A.I., waar Scheire de hoofdgast is. De komiek en wetenschapscommunicator tourt dit voorjaar door Vlaanderen en Nederland met de voorstelling Artificiële intelligentie, een theaterspecial over deze vorm van software.

De Oost-Vlaamse Parent wil met haar start-up Go Forest bedrijven op een laagdrempelige manier helpen om duurzaamheid een vast onderdeel van hun bedrijfsvoering te maken. Via Go Forest kunnen ze eenmalig of maandelijks bomen planten. Dat kan in verschillende landen, ook in België. Ze won vorig jaar een award voor jonge vrouwelijke ondernemers.

Ook Julien De Wit spreekt, voor veel studenten een bekende: hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Hij staat bekend als pleitbezorger voor belangen van jongeren en zal onder meer focussen op mentaal welzijn.

Love Tomorrow is het duurzaamheidsplatform van Tomorrowland. Afgelopen jaar was er in Boom al een groter event met onder meer auteur Yuval Noah Harari. Kaarten zijn online te koop.