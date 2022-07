Liesbeth Homans (N-VA): ‘Vlaanderen zal niet lijdzaam wachten tot Grondwet in 2024 gewijzigd kan worden’

Na twee coronajaren kan het Vlaams Parlement opnieuw 11 juli vieren in het Brusselse stadhuis. Een traditie. Een andere traditie op 11 juli is de vraag naar meer Vlaams zelfbestuur. Net als minister-president Jan Jambon zondag in Kortrijk, legt ook Homans in haar toespraak een aantal communautaire accenten.

Homans blikt terug op de Werkgroep Institutionele Zaken die in het Vlaams Parlement die het voorbije werkjaar de institutionele structuur van het land onder de loep heeft genomen. Een van de conclusies van die werkgroep was dat Vlaanderen, in afwachting van de verkiezingen van 2024 en een mogelijke herziening van de Grondwet, zelf al een aantal stappen kan zetten. In de woorden van Homans: Vlaanderen is niet van plan om “lijdzaam te wachten tot de Grondwet kan gewijzigd worden”.

Homans heeft het over een aantal ‘quick wins’ op beleidsdomeinen zoals gezondheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit, energie en buitenlands beleid. “Deze quick wins moeten uitgevoerd worden voor de verkiezingen van 2024 zodat de regio’s het beleid kunnen voeren dat aansluit bij hun specifieke noden en dynamieken”, aldus Homans.

Aan het slot van haar toespraak deed de parlementsvoorzitter ook een suggestie voor een andere soort politiek en een parlement dat meer werkt rond ideeën, los van de strikte partijlijnen. Door meer te vertrekken van de “inhoudelijke merites van een voorstel” en door die voorstellen te beoordelen “los van het dogma meerderheid tegen oppositie” zou de job van volksvertegenwooriger misschien geen “knelpuntberoep” worden, want nu geven “talentvolle volksvertegenwoordigers er ontgoocheld de brui aan”, aldus Homans.