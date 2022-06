Lichamen gevonden in zoektocht naar Britse journalist en Braziliaanse onderzoeker: ‘Vastgebonden aan boom’

De Britse krant The Guardian meldt dat de Braziliaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk maandagmorgen aan de familie van Phillips heeft laten weten dat er twee lichamen zijn gevonden. “Hij beschreef de locatie niet”, zegt Phillips zwager namens de familie tegen The Guardian. “Hij zei alleen dat het in het regenwoud was en dat de lichamen aan een boom waren vastgebonden en dat ze nog niet waren geïdentificeerd.” Zodra het mogelijk was, zou die identificatie plaatsvinden.

De vrouw van Phillips bevestigde tegenover Braziliaanse media al dat het ging om het vermiste tweetal, maar de Braziliaanse autoriteiten en lokale reddingsteams spreken dat tegen.

Meer dan week vermist

De hoop dat Phillips (57) en Pereira (41) nog in leven zijn, is met de vondst van “menselijk materiaal” op zaterdag en rugzakken met kleren en schoenen op zondag al flink afgenomen. Het tweetal werd vorige week zondag voor het laatst gezien tijdens een boottocht op een reportagereis op de Amazone. Perreira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken en geldt als een kenner van de regio. Phillips werkte aan een boek en was daarvoor naar de grens met Peru gereisd, een gebied dat bekend staat om illegale houtkap, mijnbouw, drugshandel en illegale visserij.

De politie liet eerder weten dat de verantwoordelijken voor de verdwijning waarschijnlijk in die illegale kringen worden gezocht. Volgens getuigenverklaringen van inheemse activisten die meereisden, zou het tweetal voor zijn verdwijning met wapens zijn bedreigd. De twee hadden volgens The Guardian hun reis zorgvuldig gepland, en waren onderweg met een nieuwe boot, die ruim voldoende brandstof aan boord had. Ze werden zondag terugverwacht in Atalaia do Norte, een stad in het Amazonegebied, maar zijn daar nooit aangekomen. Tot nu toe heeft de politie een verdachte gearresteerd: een lokale visser op wiens boot bloedsporen zijn gevonden. Hij werd afgelopen dinsdag aangehouden.

De politie doorzocht een gebied van zo’n 25 vierkante kilometer. Beeld REUTERS

De zaak heeft in Brazilië tot grote opschudding geleid. De politie reageerde aanvankelijk erg laks op berichten van de vermissing, en kwam pas na dagen in actie, onder druk van journalisten, mensenrechtenactivisten en beroemdheden onder wie de voetballegende Pelé. Maandag werd opnieuw gerechtigheid geëist voor Phillips en Pereira. In het gebied waar het tweetal verdween, gingen honderden mensen de straat op om te demonstreren.