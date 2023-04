Lichaam van vermiste Britta Cloetens bijna 12 jaar na verdwijning gevonden

Wat is er gebeurd?

Vorig jaar vond een jager in Dinant menselijke resten. Daarop volgde een langdurig DNA-onderzoek, dat uiteindelijk uitwees dat het om het DNA van de vermoorde Britta Cloetens ging. Sinds 2011 ontbrak van haar lichaam ieder spoor, tot nu.

Wie is Britta Cloetens?

Britta Cloetens was een jonge vrouw, die 25 jaar was toen zij werd vermoord. In 2011 bezocht Cloetens een Honda-garage in Antwerpen. Bij die garage werkte Tijl Teckmans, de man die uiteindelijk werd veroordeeld voor haar dood. Teckmans zou seksuele avances hebben gemaakt, terwijl hij haar een auto toonde. Toen Britta daar niet op wilde ingaan, had hij het kofferdeksel van de wagen hard op haar hoofd laten neerkomen. Britta overleefde de klap niet.

Teckmans had haar lichaam vervolgens in de auto gelegd en was naar eigen zeggen richting de Ardennen gereden. Haar lichaam zou hij langs een verlaten bosweggetje hebben ‘gedumpt’, maar de exacte locatie kon hij zich niet herinneren.

Wat weten we over de moord?

Het hof van assissen in Antwerpen heeft Tijl Teckmans uit Duffel in 2015 veroordeeld tot de gevorderde maximumstraf van 30 jaar opsluiting. Het hof vermoedde dat Teckmans Britta wilde doden omdat ze zijn seksuele avances had afgewezen en de politie wilde bellen. Teckmans vreesde allicht voor zijn baan en zag één mogelijkheid: het slachtoffer doden en haar lichaam laten verdwijnen, aldus het hof.

Meester Jef Vermassen, die tijdens de strafzaak de familie van Britta vertegenwoordigde, pleitte destijds dat Teckmans een psychopaat is die ‘doodde om te doen’. Zelf beweerde Teckmans nooit de intentie te hebben gehad haar te doden. Volgens Teckmans was er die dag, toen Britta een bezoek bracht aan de Honda-garage, ‘meteen een leuke klik’ tussen de twee.

“We hadden een leuke babbel en begonnen wat te flirten met elkaar”, aldus Teckmans. Hij sloot vervolgens alle deuren van de wagen waar ze in plaats namen. Op het moment dat hij het slipje van Britta uittrok, maande zij hem te stoppen. Op dat moment liep het mis. “Ik was gefrustreerd en woedend, omdat ik niet begreep waarom. Ik werkte die gevoelens op het kofferdeksel uit en sloeg het naar beneden, net op het moment dat ze uit de wagen wilde komen. Ze kreeg het deksel op haar achterhoofd en begon te bloeden. Het was helemaal niet mijn bedoeling om haar te doden.”

Volgens hem was Britta door de klap van de kofferdeksel meteen overleden. Daarna zou hij haar in de Ardennen hebben achtergelaten.