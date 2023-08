Lichaam van Sinéad O’Connor vrijgegeven, maar doodsoorzaak blijft onduidelijk

Op woensdag 26 juli raakte bekend dat Sinéad O’Connor is overleden op 56-jarige leeftijd. De ‘Nothing Compares 2 U’-zangeres werd bewusteloos aangetroffen in haar woning in Londen en werd ter plaatse doodverklaard, aldus een verklaring van de Metropolitan Police. Er zouden geen verdachte omstandigheden in het spel zijn, maar de exacte doodsoorzaak blijft echter nog een mysterie.

Volgens ‘The Mirror’ is het lichaam van de zangeres inmiddels vrijgegeven aan haar familieleden. John Thompson, griffier van de London Inner South Coroner’s Court, bevestigde aan ‘The Irish Times’ dat er vooraf eerst ‘een autopsie werd uitgevoerd om een medische doodsoorzaak vast te stellen’. Het kan wel nog enkele weken duren voordat de resultaten bekend zijn. De conclusie van het autopsierapport kan openbaar worden gemaakt, mocht er een gerechtelijk onderzoek naar haar dood worden opgestart.