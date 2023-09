Nieuws Binnenland

Lichaam van man (29) die zondagavond in kanaal viel, spoelt aan in Oostende

De brandweer zocht zondagavond met de grote middelen aan het kanaal. Beeld TLG

In de haven van Oostende is maandagmorgen een lichaam aangespoeld. Het gaat om de man (29) die zondagavond in het kanaal is beland. Een ander slachtoffer (21) kon wel op tijd uit het water gered worden. Hij verkeerde in levensgevaar, maar is nu bij bewustzijn. Intussen is meer bekend over hoe de mannen in het kanaal terechtkwamen.