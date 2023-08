Lichaam van jonge vrouw (20) teruggevonden in gracht langs Oude Baan in Bonheiden

Een wandelaarster uit de buurt ontdekte het lichaam. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. “Momenteel is er geen duidelijke aanwijzing die wijst op een tussenkomst van derden. Of het al dan niet om een aanrijding gaat, is dus nog niet duidelijk. Het is nu wachten op de resultaten van de autopsie”, klinkt het bij het Antwerps parket.

De Oude Baan in Bonheiden is één van de vele fietsstraten in de gemeente. “Tijdens de nacht, wanneer er in Mechelen of in ons dorp een groot evenement is, kan het hier best druk zijn. Het is hier dan een komen en gaan van fietsers”, vertelt een buurtbewoner. “Een dame uit de buurt ontdekte vanmorgen het lichaam van de jonge vrouw in de gracht. De fiets lag op haar lichaam. Het was volgens de dame meteen duidelijk dat het om een overlijden ging.”

“Mijn gedachten zijn bij de familie van het slachtoffer”, reageert burgemeester van Bonheiden Lode Van Looy (BR30). “In eerste instantie ziet het ernaar uit dat het om een spijtig ongeval gaat. We wachten de resultaten van het onderzoek af.”