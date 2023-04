Lichaam van Britta Cloetens bijna 12 jaar na verdwijning gevonden

Tot nu toe was er slechts één man die wist wat er met Britta Cloetens was gebeurd. Tijl Teckmans bekende in 2015 dat hij de 25-jarige vrouw had vermoord nadat ze in 2011 een bezoek had gebracht aan de Honda-garage in Wilrijk, waar hij als verkoper werkte. Hij werd voor assisen veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar. Alleen kon of wilde hij geen duidelijkheid verschaffen over wat hij nu precies met haar lichaam had gedaan.

Teckmans bekende seksuele avances te hebben gemaakt terwijl hij haar een auto toonde. Toen Cloetens daar niet op wilde ingaan, zou hij het kofferdeksel van de wagen hard op haar hoofd hebben laten neerkomen. De klap overleefde ze niet. Vervolgens zou hij haar lichaam in de auto hebben gelegd en richting Ardennen zijn gereden. Daar zou hij haar lichaam langs een verlaten bosweggetje hebben achtergelaten. De exacte locatie kon hij zich naar eigen zeggen niet herinneren.

Kernpsychopaat

“Gerechtspsychiaters omschrijven Teckmans als een kernpsychopaat. Iemand die extreem manipulatief is en geen empathisch vermogen heeft”, zei VRT-journaliste Caroline Van den Berghe in 2020 in deze krant, naar aanleiding van een speciale reeks over de zaak. Daarin reconstrueerde ze het onderzoek aan de hand van dossiermateriaal en exclusieve beelden van de verhoren van Teckmans. In de reeks was ook te zien hoe de speurders verschillende zoekacties hielden, zelfs met Teckmans erbij.

De docureeks bracht hernieuwde aandacht voor de zaak. Justitie hoopte dat ze tot een doorbraak zou leiden in de zoektocht naar Cloetens. Dat leek aanvankelijk ook te lukken, want ze leidde tot tientallen tips. Toch bleef die verhoopte wending uit. Tot woensdag, bijna twaalf jaar na de verdwijning. Een doorbraak die er al enkele maanden zat aan te komen.

Jager

In december 2022 vond een jager in de buurt van het Waalse stadje Dinant menselijke restanten. Hij deed daarvan aangifte bij de politie. Daarna onderzocht het Disaster Victim Identification-team (DVI) de locatie en vond het nog bijkomende resten. Op basis van DNA-onderzoek werd woensdag dan een match gevonden met het DNA-spoor van Cloetens, zo meldt het parket van Antwerpen.

De familie van Cloetens werd woensdag op de hoogte gebracht. Het parket vraagt om de nabestaanden de tijd en de ruimte te geven om het nieuws te verwerken.

En Teckmans? Voor hem verandert er niets, want hij zit verder zijn straf uit. Advocaat Jan De Man, die Teckmans in 2015 bijstond tijdens zijn proces, laat in Het Laatste Nieuws optekenen dat zijn cliënt blijkbaar de waarheid sprak toen hij destijds zei dat hij het lichaam in de Ardennen had achtergelaten. “Ik ben blij dat het nu bewezen is dat zijn uitspraak overeenkwam met de realiteit.”