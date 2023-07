Lichaam van 44-jarige verdachte levenloos aangetroffen na gezinsdrama in Leuven

De politie van Leuven begaf zich maandag rond 16.20 uur naar het pand aan de Oude Markt van Leuven, waar de 44-jarige verdachte Hengchun J. sinds kort een restaurant uitbaatte. Ter plaatste stelde de politie het overlijden vast van de 37-jarige vrouw en het 5-jarige kind van de verdachte. De 7 maanden oude baby van het in Borsbeek ingeschreven gezin werd overgebracht naar het ziekenhuis voor medische zorg en verkeert intussen buiten levensgevaar.

Het parket van Leuven vorderde het labo, de wetsarts, de federale gerechtelijke politie en de lokale recherche om ter plaatste te komen voor de nodige vaststellingen. De onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord en poging tot moord.

Het eerste onderzoek spitste zich toe op het opsporen van de verdachte. En die werd inmiddels aangetroffen in de omgeving van Bokrijk. Zijn voertuig, een groene Mini Cooper, werd al vrij snel aangetroffen door de politie in de bossen rond Bokrijk. Hengchun J. zelf werd even later levenloos aangetroffen in de buurt. Uit onderzoek van het parket van Limburg is gebleken dat hij zichzelf van het leven beroofde.

Er volgt vandaag nog een inwendige autopsie op het lichaam van de twee overleden slachtoffers om hun precieze doodsoorzaak en het tijdstip van hun overlijden te bepalen. Het verdere onderzoek zal worden gevoerd door de recherche van de politiezone Leuven onder leiding van de onderzoeksrechter.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Agenten bij horecazaak Cocolo. De slachtoffers werden gevonden in het appartement boven het restaurant. Beeld Vertommen

Ook het labo is ter plaatse. Beeld Vertommen